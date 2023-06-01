京都五花街の一つ・先斗町（ぽんとちょう）で新緑の季節に開催される舞踊公演「鴨川をどり」が5月5日、先斗町歌舞練場（京都市中京区）で始まった。華やかな「鴨川をどり」フィナーレ 藤の花が舞うような踊りに観客は魅了された〈2026年5月4日 京都市中京区・先斗町歌舞練場〉今年（2026年）は5月5日〜22日の18日間。先斗町のお茶屋18軒から総勢34人（うち舞妓8人）が出演する。毎日3回公演されるが、今年から各日1回目と2回