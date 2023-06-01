NY株式6日（NY時間13:25）（日本時間02:25） ダウ平均49797.66（+499.41+1.01%） ナスダック25724.48（+398.35+1.57%） CME日経平均先物61810（大証終比：+2390+3.87%） 欧州株式6日終値 英FT100 10438.66（+219.55+2.15%） 独DAX 24918.69（+516.99+2.12%） 仏CAC40 8299.42（+237.11+2.94%） 米国債利回り 2年債 3.870（-0.070） 10年債 4.351（-0.073） 30年債 4.9