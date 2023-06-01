きょうの為替市場はドルの戻り売りが優勢となる中、ポンドドルは一時１．３６４０ドル近辺まで上昇。ただ、１．３６ドル台に入ると売り圧力も強まるようで、１．３５ドル台に伸び悩んでいる。４月以降のリバウンド相場は堅持しているものの、更なる上値追いには慎重になっている模様。一方、ポンド円は東京時間に２１０円台まで急落していたものの２１２円台に戻す展開。 アナリストは、英国の投資家は国内資産へのエクスポ