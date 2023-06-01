女優の広末涼子（45）が7月にバースデースペシャルライブ「Best Day Ever~Crecent River」を東京・丸の内のコットンクラブで開催することが6日、同所の公式サイトで発表された。音楽活動を再開する。サイトでは「ファンクラブ『NEW FIELD』設立から2年を経て、2024年12月以来となるコットンクラブでのライヴ“Best Day Ever”を再び開催する」と告知。「竹内まりや、広瀬香美、岡本真夜ら日本を代表する女性シンガーソングライター