◆米大リーグアストロズ―ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手が６日、本拠地・ドジャース戦前に取材に応じ、現状を語った。エスパーダ監督が次回登板でメジャー復帰することを明言し、マイナーでの２度のリハビリ登板をした今井は「ただ一生懸命投げるだけというかね、ただただその日の自分のベストを尽くしているだけですね。まだ始まったばかり、これから修正して、期待