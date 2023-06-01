24時間ニュース放送局のパイオニア、CNNを創設したテッド・ターナー氏が87歳で死去した/CNN via CNN Newsource（CNN）メディア界の異端児であり慈善家でもあったテッド・ターナー氏が6日、家族に見守られながら安らかに息を引き取った。87歳だった。ターナー・エンタープライズが報道向けの発表で明らかにした。同氏が創設したCNNは、他のネットワークに先駆けて24時間放送を開始し、テレビニュースの世界に革命をもたらした。米オ