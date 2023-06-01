◇インターリーグアストロズ−ドジャース（2026年5月6日ヒューストン）アストロズのジョー・エスパーダ監督（50）が、右腕の疲労のために負傷者リスト（IL）入りし、5日（日本時間6日）に傘下マイナー3Aシュガーランドの一員として先発した今井達也投手の「次回メジャー登板」を断言した。今井は3回1安打1失点。最速96・6マイル（約155・4キロ）の直球を軸にスライダー、チェンジアップなどを投じたが、3回63球と制球を