【ロンドン＝市川大輔】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は５日、日産自動車が欧州で従業員の約１割を削減する方針だと報じた。主要な生産拠点の英中部サンダーランド工場では、２本の生産ラインを１本に統合することを計画しているという。ＦＴによると、日産は英国やフランス、スペインなど欧州で、事務職や倉庫の従業員など９００人の人員削減を検討している。欧州全体の従業員数は約９３００人に上る。サンダーラン