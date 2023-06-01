右腕の疲労のために負傷者リスト（IL）入りしているアストロズ・今井達也投手（27）が6日（日本時間7日）に報道陣の取材に応じ、前日の登板を振り返った。5日（同6日）に傘下3Aシュガーランドの一員として先発し、3回1安打1失点、3三振5四球だった今井は「まだ始まったばっかりだと思いますし、これから修正して期待に応えるようなピッチングをしていかないといけない」と振り返った。また「とにかく良い時も悪い時も、自分