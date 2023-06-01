ボートレース住之江の「２０２６ラピートカップ」は６日、予選最終日の４日目が行われた。竹間隆晟（２５＝大阪）は予選最終走となった４日目７Ｒ、インからコンマ１２の好スタートを決めると、そのまま押し切って勝利。予選を７位で突破し準優９Ｒの３号艇を手にした。「出足中心にいい。乗り心地も悪くない」と感触は良好。２０２６年のトップルーキーに選ばれた逸材は「オール大阪でのトップは取りたい」と強豪揃う地元戦で