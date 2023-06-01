NY株式6日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均49800.79（+502.54+1.02%） ナスダック25721.62（+395.49+1.56%） CME日経平均先物61850（大証終比：+2430+3.93%） 欧州株式6日GMT16:11 英FT100 10438.66（+219.55+2.15%） 独DAX 24918.69（+516.99+2.12%） 仏CAC40 8299.42（+237.11+2.94%） 米国債利回り 2年債 3.870（-0.070） 10年債 4.354（-0.070） 30年債