アメリカのトランプ大統領が出席する夕食会の会場近くで起きた銃撃事件で起訴された男について、アメリカによるイランへの攻撃が動機の1つになった可能性があると報道されました。先月25日に起きたトランプ大統領が出席する夕食会会場近くでの銃撃事件では、首都ワシントンの連邦地裁の大陪審がコール・アレン被告を暗殺未遂など4つの罪で起訴しています。この事件をめぐり、ロイター通信は6日、国土安全保障省がアレン被告の動機