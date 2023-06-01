◇ア・リーグブルージェイズ3―4レイズ（2026年5月5日セントピーターズバーグ）ブルージェイズの岡本が初回に先制の10号ソロを放ち、出場35試合目で本塁打数を2桁に乗せた。メジャー1年目で日本の右打者の2桁本塁打は、22年のカブス・鈴木以来、5人目。歴代の日本新人選手最多の大谷（当時エンゼルス、現ドジャース）の22本塁打を上回る年間45本ペースに「まだまだ試合はある。毎日準備を怠らずにやっていきたい」と冷静に