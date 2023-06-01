◇インターリーグドジャース1―2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）【大谷に聞く】――打撃不振の原因。「一番は軌道。良い軌道に入っていれば、打つべくして打てる。良いところに飛ぶようにできている。良い軌道に入っていないのが構えの問題と思っていたけど、いくつか要因があると思う」――投手専念時の感情の整え方は。「週に1、2回ピッチングの日が必ず来る。気晴らしではないけど、やることが別のこと