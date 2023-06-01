左肩の炎症で負傷者リスト（IL）に入ったエンゼルスの菊池は、3、4週間ノースロー調整になると大リーグ公式サイトが伝えた。カート・スズキ監督が「3、4週間は投げず、段階的に状態を戻していく」と説明した。1日にMRI検査を受け、セカンドオピニオンも求めた上で、手術ではなくリハビリによる回復を選択したという。今季は7試合で0勝3敗、防御率5・81。4月29日のホワイトソックス戦で左肩に張りを訴え、2回のみで緊急降板。