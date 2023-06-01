◇インターリーグアストロズ2―1ドジャース（2026年5月5日ヒューストン）アストロズの本拠地ダイキン・パークのグッズストアでは、ドジャースとの3連戦に合わせて大谷と今井のコラボTシャツ（40ドル＝約6280円）が販売され、人気を集めた。両球団の「顔」である大谷とアルテューベの顔写真がプリントされたボール（20ドル＝約3140円）も多くのファンが買い求めていた。