◇インターリーグドジャース1―2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）は5日（日本時間6日）、アストロズ戦に先発し、移籍後最長の7回を4安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず2敗目を喫した。自身の打撃不振などで今季3度目の投手専念となったが、今季自己最速101マイル（約162・5キロ）を計測した直球や宝刀スイーパーで圧倒。再び規定投球回数に達し、防御率0・97はメジャート