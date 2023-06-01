◇ア・リーグホワイトソックス3―4エンゼルス（2026年5月5日アナハイム）ホワイトソックスの村上は先発メンバーから外れたが、2点を追う6回2死一塁で代打起用され、左前打を放った。今季2度目の代打で初安打。そのまま一塁守備に就き、8回の2打席目は空振り三振に倒れた。チームは1点差惜敗で今季初の勝率5割浮上はならず。ウィル・ベナブル監督は「敗れはしたが、粘り強く戦った。最後まで諦めずに戦ったことを誇りに