◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）【記者フリートーク】阪神・高寺が決勝2ランを放った直後、守備へ向かうヒーローに殊勲を称えるコールが降り注いだ。「タカテラ！」の連呼に対し、帽子を取って軽く会釈。ファンから「お辞儀が凄くきれい！」と絶賛される“礼儀作法”のルーツは、地元・長野の上田リトル在籍時代にあるという。「6歳から入団して、あいさつなどの礼儀を叩き込まれた。そのおか