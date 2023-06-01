◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神・藤川監督から「宇宙人」と称される性格の高寺は、天性の打撃センスを持つ。「苦手なピッチャーとかはあまりいないですね」。150キロをゆうに超える高橋宏の直球をものの見事にはじき返した。「先制点になったので良かった」0―0の6回無死一塁。1ボールから、真ん中高め152キロを強振した。打った瞬間スタンドインを確信する今季1号決勝弾。不動のリー