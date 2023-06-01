◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）開幕から全5試合でバッテリーを組む阪神・伏見は高橋に「きょうは何もありません。凄すぎました。それ以上ないです」と最大級の賛辞を贈った。「（今季）一番良かったんじゃないですか」と評し「きょうは（捕手として）本当に何もしていない。遥人がストライクゾーンにいろんな球を投げてたっていう、それだけです」と独特の表現で説明した。では、なぜここま