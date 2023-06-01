◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神・森下が、猛打賞で9連戦を締めた。初回1死一塁で右前打、2―0の6回1死では中越え二塁打、最後は8回1死一塁で左前打。広角に安打を放ち、好調をキープ。打率を・326まで上昇させた。「一日一日、自分の中で反省と課題を修正しながらやっている。その結果が出たと思います」これで今季最長となる9戦連続安打。つまり9連戦で“皆勤打”ということになる。