◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神は、わずかに見せた相手の隙を、ものにした。0―0の6回無死一塁、打席には1番・高寺。走者が投手・高橋なので、送りバントは可能性が低い。ただ、いろいろな作戦が考えられる場面でもある。初球の、高めに大きく外れたボール球を高寺はバントの構えを見せつつ見送った。ベンチからおそらく「待て」のサインが出ていた。高寺は相手のシフトを1球見て、最