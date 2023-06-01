◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神・中野が今季8度目のマルチ安打で9連戦を締めた。高橋宏から初回の右前打で打線をリズムに乗せると、8回にも中前打と追加点への執念を発揮し「追い込まれてから変化球をマークするアプローチで、何とか食らいついていけた」。右ふくらはぎへの自打球で4試合スタメンを離れた9連戦も勝ち越すことができた。「まだまだ試合は続く。しっかりリフレッシュして