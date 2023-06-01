◇ファーム・リーグ阪神6―0広島（2026年5月6日SGL尼崎）阪神・今朝丸はファビアン、佐々木ら1軍級がいる打線相手に7回5安打無失点と好投した。7回に最速150キロを計測するなど、ゾーン中心に力で押し込む投球が光った。広島とは4月19日に3回10安打10失点（自責1）で降板して以来の対戦。「リベンジというか、普段通りのピッチングができて良かった」と胸を張った。門別、早川らファームで切磋琢磨（せっさたくま）する