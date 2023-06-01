◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神・高橋が早くも今季4度目の完封をマークした。シーズン完封のセ・リーグ記録（球団記録）は62年小山正明の13。高橋はチーム33試合目で4度のため、単純計算で17度ペースとなるがどうか。なお、連続完封勝利の球団記録は62年小山の5試合、プロ野球記録は1リーグ時代の43年に藤本英雄（巨）がマークした6試合だ。4月5日の広島戦2回から続く連続イニング無失点