阪神・木浪聖也内野手（31）が6日、プロ8年目で国内フリーエージェント（FA）権の資格条件を満たした。「自分を使ってくれた歴代の監督であったり、スタッフ、コーチの方や家族に感謝したい。一日、一日頑張った結果だと思う。これからも変えずにやっていきたい」と周囲のサポートに感謝。権利行使の有無については「（シーズンが）終わってからしっかり考えたい。今はチームの勝ちに貢献できるようにやっていきたい」と話すに