◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神は6日の中日戦（バンテリンドーム）を2―0で制した。先発・高橋遥人投手（30）が、被安打2、10奪三振で完封。今季5度目の登板で早くも4度目のシャットアウト勝利を飾り、4勝目を挙げた。3試合連続完封は球団では1966年バッキー以来60年ぶりで、左腕に限れば史上初の快挙。2試合連続無四死球完封も、2リーグ制以降の球団左腕初となった。32イニング連続無失点