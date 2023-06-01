◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）【阪神・藤川監督語録】▼高橋が3試合連続完封見るよりも、語るよりも、どれほどやることが難しいか。その積み重ねを一つ一つやっているからこそ、揺らぐことのない投球スタイル（が完成する）ということ。これを続けてほしいですね。▼何より健康第一まだ5月ですから。とにかく彼を含めて、他の投手、野手もそうですけど、健康であることは非常に重要だと