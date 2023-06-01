プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のゴボウ巻き」 「タケノコの天ぷら」 「ナスとさつま揚げの煮物」 の全3品。 どこかほっとする和献立です。炊きたてのご飯と共に召し上がれ！【主菜】豚肉のゴボウ巻き 出来立て熱々より少し時間をおくと酸味が和らぎます。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：579Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分） 豚