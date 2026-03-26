毎シーズン話題を集める【GU（ジーユー）】×【rokh（ロク）】のコラボコレクション。2026春夏の新作が登場しました。「Play in Style」をコンセプトにしたレトロな雰囲気のアイテムが揃うなか、FTN編集部が注目したのは、さらっと着られる「フリルカーディガン」です。気温も湿度も上がるこれからの季節に大活躍の予感。ミドル世代も取り入れやすい上品なデザインも魅力です。スタッフさんによる着回しコ