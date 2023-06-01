6日夜、名古屋・栄の繁華街で18歳の男性が2人組の男に襲われ、けがをしました。襲った男らは逃走していて、警察が殺人未遂事件として捜査しています。 警察によりますと、6日午後10時すぎ、中区栄3丁目の駐車場で「友人が刃物で刺された」と110番通報がありました。 警察官が駆け付けたところ、男性（18）が頬や鼻から出血していたということです。 男性は病院に運ばれましたが、命に別状はありません。 男性を