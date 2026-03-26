コスメブランドEnamor（エナモル）から、春の新作第2弾として「ニュアンスカラーアイズ」の限定カラーが登場。花と果実の美しさを閉じ込めたシアーな発色は、明るい季節にぴったりの軽やかさと華やかさを両立します。約2年ぶりに進化した“花果実シリーズ”で、日常メイクにさりげないときめきを添えてみませんか♡ 透け感で叶える旬のデカ目 「ニュアンスカラーアイズ」は、“重ねても