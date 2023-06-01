骨は弱くなっても、自覚症状がほとんどありません。だからこそ、40歳ころからは自分の骨の状態を知るために「骨密度検査」を受けることが大切です。では、どこで、どのように受けられるのでしょうか？健康診断や自治体の健診、医療機関などで受けられる骨密度検査について、光伸メディカルクリニック院長の中村光伸先生に教えていただきました。骨密度検査はどこで、どのように受けられる？健康診断のオプションや市区町村の骨密