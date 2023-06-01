NY株式6日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均49923.87（+625.62+1.27%） ナスダック25680.84（+354.71+1.40%） CME日経平均先物61835（大証終比：+2415+3.91%） 欧州株式6日GMT15:08 英FT100 10425.02（+205.91+2.01%） 独DAX 24941.15（+539.45+2.21%） 仏CAC40 8302.17（+239.86+2.98%） 米国債利回り 2年債 3.870（-0.070） 10年債 4.353（-0.071） 30年債