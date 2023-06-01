きょうの為替市場は和平合意への期待を高めるニュースが流れており、為替市場はドル安が優勢となっている。そのような中、ユーロドルは買いが優勢となり、一時１．１８ドル手前まで上昇する場面が見られた。一方、ユーロ円は東京時間に１８２円付近まで急落したものの、１８３．７５円付近に戻す展開。 ＥＣＢが本日公表したデータによると、中東紛争に伴うエネルギー価格上昇にもかかわらず