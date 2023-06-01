【ニューヨーク＝山本貴徳】米ＣＮＮ創業者で実業家のテッド・ターナー氏が６日、死去した。所有する企業ターナー・エンタープライズが発表した。８７歳だった。米オハイオ州シンシナティ生まれ。父親の広告会社に入り、その後にメディア事業へ進出した。１９８０年に開局した世界初の２４時間ニュース専門局「ＣＮＮ」は、９０年代に湾岸戦争報道などで注目を集め、テレビ報道のあり方を変えた。大リーグ球団アトランタ・