【Amazonセール：オープンシェルフ】 開催期間：5月7日～5月17日23時59分 【拡大画像へ】 AmazonでKIBOU KAIのオープンシェルフがセール対象となっている。開催期間は5月7日から5月17日23時59分まで。 対象となっているのは、6段のスチールラック。奥行きは44cmと34cmがあり、カラーは明るめの部屋に合うオークと、支柱が黒のレトロの2