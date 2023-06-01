【Amazonセール：コカ・コーラ】 【拡大画像へ】 Amazonでイワタニのカセットガスセットがセール価格で販売されている。 対象となっているのは、ステーキ鉄板プレートとキャリングケースが付いたカセットコンロ。持ち出しやすいキャリングケースと、分厚いステーキが美味しく焼ける鉄板プレートと、カセットボンベが3本付いたお得なセット。4.1k