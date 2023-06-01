テッド・ターナーさん＝1995年、アトランタ（AP＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビの創設者テッド・ターナーさんが6日、南部フロリダ州の自宅で死去した。87歳だった。死因は明らかにされていない。米メディアが伝えた。1938年、中西部オハイオ州生まれ。南部ジョージア州アトランタを拠点に放送局事業に参入した。80年、世界で初めて24時間ニュース専門局としてCNNを開局した。その後、CNNを傘下にするターナー・ブロード