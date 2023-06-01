ボートレース芦屋の「日本トーター杯」は７日、予選２日目を迎える。三浦洋次朗（３７＝愛知）が初日のオープニングレースで逃げて１着、後半１１Ｒは４コースカドからまくり差しで２着と好発進を決めた。今節のパートナー３０号機を「エンジンは明らかにいい。前に進むし出足からのつながりがいい。伸びも良く全体的にいい。乗れている感じですね」と大絶賛。芦屋水面は今節で５回目の参戦。強力な相棒とともに準優進出を目