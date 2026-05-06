サムスン電子の時価総額が1兆ドルを超えた。アジア企業では台湾TSMCに続き2番目だ。韓国取引所とブルームバーグによると、サムスン電子は6日の取引時間中に一時前日終値より15％上昇し過去最高値を更新した。午後0時8分基準で13．55％上昇の26万4000ウォン（約2万8379円）で取引されたサムスン電子は時価総額が約1543兆ウォン、ドル換算で約1兆586億ドルを記録して1兆ドルの壁を超えた。時価総額1兆ドルは世界の証券市場で象徴的な