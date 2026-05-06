ホルムズ海峡と接するアラブ首長国連邦の港に停泊中に爆発・火災事故が起きた韓国HMMの貨物船が早ければ7日にもドバイ港に曳航される見通しだ。HMMは貨物船を移動するためのタグボートを6日に確保したという。これを受け早ければこの日午後にも曳航を始める予定だ。貨物船はドバイに移され事故調査、被害規模確認と修理に入る。HMM関係者はこの日メディアに「早ければ7日夜、あるいは8日にドバイに到着すると予想する」と明らかに