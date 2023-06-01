東京・杉並区の公園で5日、高さ約30メートルのクヌギの木が倒れているのが見つかり、周辺は一時、立ち入りが規制されました。5日午後4時半ごろ、杉並区の善福寺公園で「倒木があった」と公園に来た人からサービスセンターに連絡がありました。公園によりますと、倒れた木は高さ約30メートルのクヌギで、2025年5月に点検した際、異常な音がするとして木の周辺に倒木注意の看板を設置していたということです。けが人はおらず、倒れた