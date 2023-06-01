タイムズスクエアに設置されたW杯北中米3カ国大会のロゴ＝23年、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に向け、動向が注目されているイラン・サッカー連盟の関係者と国際サッカー連盟（FIFA）の会談が20日にスイスのチューリヒで行われる見通しとなった。6日、ロイター通信が報じた。イラン連盟は4月末にバンクーバーで開かれたFIFA総会を唯一、欠席した。米国との軍