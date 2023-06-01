俳優・唐田えりかが主演のフジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」が６日放送された。１９９１年に放送され、大ヒットを記録した月９ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編。前作の主人公・星野達郎（武田鉄矢）の娘、星野光を唐田が演じて、真面目だがモテない空野太陽（霜降り明星・せいや）との恋模様を描く。この日の第５話では、達郎に「しゃきっとしろ！！」と激励された太陽が、体当たりで道路へ突き飛ばされ