【HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年3月21日 価格：4,730円（通常版）、7,480円（デラックスセット）、770円（専用水転写式デカール） ジャンル：プラモデル サイズ：全高約165mm（バトロイド形態） BANDAI SPIRITSが展開中のHG『マクロス』プラモデルシリ&#12540