【AH-64D アパッチ ロングボウ】 5月7日 出荷開始 価格：3,300円 ハセガワは5月7日に、1/48スケールプラモデル「AH-64D アパッチ ロングボウ」再販分の出荷を開始する。価格は3,300円。 本商品は、アメリカ陸軍の発達型攻撃ヘリコプター計画に沿って開発、採用された全天候型攻撃ヘリコプターの発展型でレーダーを装備した「AH-64Dアパッチ ロン