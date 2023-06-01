◆米大リーグアストロズ―ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。前日は投手専念し、７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）。登板翌日となったこの日は打者に復帰し、自己ワースト２４打席連続無安打の長いトンネルからの脱出を狙う。大谷は前々日４日（