神奈川・川崎市の路上で55歳の女性が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察がひき逃げ事件とみて捜査しています。6日午前3時過ぎ、川崎市中原区の路上で「車道の真ん中に女性が出血して倒れている」と通行人から通報がありました。警察が駆けつけたところ、市内に住む日野敬子さん（55）が頭などから血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。日野さんが倒れていた場所のす